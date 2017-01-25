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Manisa'da FETÖ soruşturması: 20 gözaltı

Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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Manisada FETÖ soruşturması: 20 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 polis memuru gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Manisa merkezli FETÖ, PDY
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