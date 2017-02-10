Manisa'da FETÖ soruşturması: 13 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca ocak ayından bu yana sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet, esnaf ve kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan N.D, S.A.A, D.S, E.D, H.S, K.D, M.Ç, N.K, S.S, A.D, M.A.Y, S.A ve S.Y tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. AA