  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Manisa'da FETÖ operasyonu

Manisa'da FETÖ operasyonu

12 ilde Manisa merkezli FETÖ'ye düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manisada FETÖ operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"yla ankesörlü telefondan irtibat kuran şüphelilere yönelik belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova'da 20 Mart'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Manisa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER