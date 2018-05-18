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Manisa'da düzenlenen operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da sahte içki üretildiği tespit edilen fabrika, ev ve 2 depoya düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sahte içkiye el konuldu. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Manisada düzenlenen operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da yapılan bir ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde daha önce turşu fabrikası olarak kullanılan bir işletmeye, aynı yerde bulunan bir eve ve Akhisar ilçesinde bulunan 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen tesiste ve diğer adreslerde yapılan aramada 1 tonluk plastik tank içerisinde binlerce litre sahte içki ve yapımında kullanılan etil alkol maddesi bulundu.

Operasyonda ayrıca 59 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü ve 32 bin 19 adet boş cam şişe de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.B., E.C. ve A.T. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: sahte içki baskını, Manisa
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