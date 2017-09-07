  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Manisa'da 'Bylock' operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

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Manisada Bylock operasyonu

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında halen görevde olan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanları ile esnafın da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA

Etiketler: Manisa, fetö, bylock
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