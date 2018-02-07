Manisa'da aralarında rütbelilerin de bulunduğu 7 sanığa müebbet istemi

Darbe girişimine ilişkin 2 tutuklu sanık eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 jandarma personeli hakkında hazırlanan iddianame, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, eski Manisa İl Jandarma Komutan Vekili albay Çiçek ve İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Uyar'ın da bulunduğu 7 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatıldı.

İddianamede, İl Jandarma Komutan Vekilinin, darbe bildirisinden önceden haberi olduğu, sözde sıkıyönetim direktiflerini bağlı birliklere gönderdiği, Jandarma Genel Komutanlığının darbe bildirisinin korsan olduğuna yönelik mesajını ise 1 saat 9 dakika gecikmeli bağlı birliklere ulaştırdığı belirtildi.

Çiçek'in sözde sıkıyönetim direktifi mesajı ulaştığı halde kendisini arayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e doğruları söylemediğine işaret edilen iddianamede, Güvençer'in ifadeleri de yer aldı.

Vali Güvençer, iddianamedeki ifadesinde, Çiçek'in olayların gelişimine göre hareket eder bir tutum içinde olduğunu kaydetti. Güvençer, "Ancak bu benim kişisel tahminlerimden ibarettir. Kendisinden açıkça darbeyi desteklediğine dair bir beyan duymasam da o gece darbeye karşı olduğunu ve her yönüyle yanımızda olduğunu gösterir bir tavır da görmedim." görüşüne yer verdi.

ByLock tespit edildi

Diğer tutuklu sanık Salih Uyar'ın telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un tespit edildiğinin vurgulandığı iddianamede, zanlının askeri teamüllere aykırı olarak uyum eğitimi almayan erlere silah teslim edilmesi yönünde talimat verdiği, sözde sıkıyönetim direktifini içeren mesajı aynı gün imha etmesi gerekirken 18 Temmuz 2016'ya kadar odasında bulundurduğu bildirildi.

"Hazır darbe olmuşken..."

İddianamede, tutuksuz sanıklardan eski başçavuş C.A. ile ilgili tanık ifadelerinde yer alan ifadeler de dikkati çekti.

Sözde sıkıyönetim direktifini içeren mesajın gelmesi sonrası C.A'nın emrindeki askerlere "Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz askerde.", "Güçlü kimse ben onun yanındayım." dediği ve "Yarın çok kan dökülecek, gidin yatın uykunuzu alın." diye talimat verdiği, Uyar'a da "2-3 tane gıcık olduğum adam var, hazır darbe olmuşken bunları da mı alsak." sözlerini sarf ettiği iddianameye yansıdı.

İfadesinde "Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz askerde." sözünü kabul eden C.A, bunun övücü bir amaç taşımadığını, "Yarın çok kan dökülecek" sözüyle de darbeci askerleri kastettiğini ileri sürdü.

C.A, "2-3 tane gıcık olduğum adam var..." şeklinde bir ifadesinin ise olmadığını iddia etti.

Tutuksuz sanıklardan uzman çavuş M.Ş'nin de Akçay veya Uyar'a "Komutanım bana 3 asker verseniz Kaymakamlığı ben alırım." şeklinde beyanda bulunduğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede, 7 sanığa, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Kaynak: AA