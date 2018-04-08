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Buradasınız : » » Manisa'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan cipin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Manisada araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'den Sarıgöl istikametine seyreden 40 yaşındaki V.D. idaresindeki 23 BG 042 plakalı cip, Alemşahlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Sami ve 48 yaşındaki Özgül Özinsel çiftine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özinsel çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Sami Özinsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Özgül Özinsel de ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan V.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Alaşehir yolunun iki şeridi yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, trafik Kazası
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