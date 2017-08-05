Manisa'da 5 bin 500 keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından, doğaya 5 bin 500 kınalı keklik salındı.

Kula ve Gölmarmara ilçelerinde yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar Şuhut ve Malatya Keklik Üretim İstasyonularından alınan 5 bin 500 keklik, görevliler tarafından doğaya salınacağı Yurtbaşı Mahallesi'ne getirildi.

Keklikler salınmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Kula ile Gölmarmara'ya 5 bin 500 kınalı keklik salacaklarını böylece son 5 yıl içinde toplam 21 bin 300 kınalı kekliğin doğaya salınmış olacağını anlattı.

Kula Avcılar Derneği, Yurtbaşı, Ortaköy ve Evciler muhtarlıklarıyla yaptıkları "Doğaya Keklik Salma ve Koruma İşbirliği Protokolü'yle" doğayı korumayı amaçladıklarını kaydeden Gençoğlu, "Doğaya yerleştirilen bu kınalı kekliklerin, Manisa tabiatında keklik popülasyonlarının artırılmasını sağlamasının yanında özelikle tarımsal üretim açısından süne zararlarıyla mücadelede çekirge ve kene mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. Yaptığımız keklik salımlarında yüzde 10'luk bir başarı bekliyoruz." dedi.

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da Orman ve Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü projeyi başarılı bulduklarını belirterek, "Burada avlanmamak lazım. Elimizden geldiğince az avlanmak ve kurallara göre avlanmak gerekiyor. Her önüne gelenin de avlanmaması icap ediyor. Vatandaşlarımızı doğayı ve hayvanlarımızı korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salihli Kaymakamı ve Kula Kaymakam Vekili Turgut Çelenkoğlu ise nesli tehlike altına giren, sayıları azalan hayvanların artırılmasıyla ilgili doğada çeşitli faaliyetlerin yapılmasının doğanın zenginleşmesine vesile olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kınalı keklikler doğaya salındı.