Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 6,97 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Bölgedeki tüm kırsal ve merkez muhtarlarıyla irtibata geçildi.

İlk bilgilere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığını ifade eden Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, "Öncelikle daha önceki depremlerde maddi hasarların meydana geldiği Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesi ve çevresindeki mahallelerimizle irtibata geçtik. Orada depremin hissedilmediği bildirildi." dedi.

Depremin daha fazla hissedildiği Şehzadeler ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, özellikle kerpiç binalarda oturanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 204 ev ağır hasar görmüştü.

Kaynak: AA