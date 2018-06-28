Manisa'da 22 baraj ve 6 göletin inşaatı sürüyor

Devlet Su İşleri'nin Manisa'da yaptırdığı 22 baraj ve 6 göletin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saruhanlı Gevenlik Barajı inşaatını ziyaret eden Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 34 metre yüksekliğinde inşa edilen gövdedeki çalışmaları inceledi.

Belenyenice Barajı ve Sulaması projesinin yüzde 35'i bitti

Projeyi biran önce tamamlamak istediklerini aktaran Eker, "2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak gölet, Saruhanlı bölgesindeki Paşaköy, Sarıçam, Kalemli, Çaltepe, Tepecik, Karayenice ve Halıtlı mahallelerindeki 2 bin 270 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. Projedeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp su tutmasını istiyoruz." dedi.

Eker, Belenyenice Barajı ve Sulaması projesinde yüzde 35'lik gerçekleşme oranına ulaştıklarını aktararak, yakın zamanda gövde dolgusuna başlayacaklarını ifade etti.

Sarma Barajı ve Sulaması Projesi'nin yüzde 48'i tamamlandı

Sarma Barajı ve Sulaması Projesi'nin yüzde 48'inin tamamlandığını aktaran Eker, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için rölakasyon yolu öncelikli olarak tamamlandı. Sahadaki sıyırma çalışmaları bitti. En kısa sürede gövde dolgu işlemine başlanılacak. Tamamlandığında Sarma Barajı 8 mahallemizi basınçlı-borulu sulama ile tanıştıracak. Hem çiftçimiz, hem de ülkemiz kazanacak."

Eker, Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'nın 2 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacağını belirterek, "Binlerce üreticinin bizden su beklediğinin farkındayız. Bu sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmadan tüm projelerimizi belirlenen sürede tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA