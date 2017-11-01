Manisa ve Tokat'ta ByLock operasyonu: 22 gözaltı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Öte yandan daha önce ByLock kullandığı tespit edilen ve firari olan bir kişi, uygulama noktasında kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tokat'ta da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il merkezi ile Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA