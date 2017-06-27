Manisa ve Karaman şehitlerini uğurladı

Sivas'taki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde törenle toprağa verildi.

Şehit Hamza Dede'nin (25) naaşı, hastaneden alınarak Saruhalı'daki Cengiz Topel Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helalik alınmasının ardından Dede'nin cenazesi, tören için Göçmen Camisi'ne götürüldü.

Şehidin annesi Ayşe, babası Musa ve kız kardeşi Rümeysa ile yakınlarının gözyaşı döküp ağıt yakması törene katılanları da ağlattı.

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Dede'nin cenazesi, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Merkez Mezarlığına omuzlarda taşındı.

Şehidin annesi ve kız kardeşine yürüyüş boyunca kadın asker ve sağlık görevlileri yardımcı oldu.

Cenaze törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Recai Berber ve İsmail Bilen, Saruhanlı Kaymakam Vekili Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, şehidin arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birliğinde ziyaret edeceklerdi

Bu arada, şehidin annesi, babası ve kız kardeşinin bayram ziyareti için Sivas’a gitmek üzere hazırlık yaptığı, şehadet haberini de bu sırada aldıkları belirtildi.

Şehit ailesinin yaşadığı mahallesinin sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı. Saruhanlı Belediyesi de şehidin evinin önünde taziye çadırı kurdu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirilen askerler, kıyafet değiştirme ve teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kaza meydana gelmişti. Kazada Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede şehit düşmüş, silah arkadaşları jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralanmıştı.

Karaman şehidini uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Oğuzhan Küçük son yolculuğuna uğurlandı.

Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2 bin 867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden düzenlenen havan ve doçka silahlı taciz ateşinde şehit olan Küçük'ün naaşı, askeri uçakla Konya Havaalanı'na, buradan karayoluyla karayoluyla Karaman'daki babaevine götürüldü.

Şehit cenazesi, helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Yaklaşık 7 sene uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 28 Şubat sürecinde askeriyeyle ilişkisi kesildiği öğrenilen baba Alaattin Küçük'ün, şehit oğlunun üniformasını giydiği görüldü. Törende oldukça metanetli olduğu gözlenen baba Küçük, tabut başına gelerek, oğlunun fotoğrafına bir süre baktı.

"Çağırdıkları an göreve hazırız"

Baba Küçük, şunları söyledi:

"Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğurunda ölen varsa vatandır' Ne mutlu ki bize bu bayrak üzerinde bir tane kanımız oldu. Ne bayrak iner, ne de bu vatan savunmasından pes ederiz. Yerine yenisi gelir. Elbisesi üzerime de tam oturdu. Çağırdıkları an göreve hazırız. Bizimkiler şehit oluyor, yeni evlatlarımızı düğüne gönderir gibi gönderiyoruz da, 'Bu satılmışlar ölünce nereye gidecekler' diye düşünüyorum. Elbet bunun da sonu gelecek. Bu iman olduğu sürece Türk milletini asla kimse yıkamayacak."

Uzman erbaş olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı öğrenilen şehidin kardeşi Mücahit Hamza Küçük de kardeşinin tabutuna uzun süre baktı. Kardeşinin fotoğrafını inceleyen Mücahit Hamza Küçük, "Benden yakışıklı duruyor. Metanetli duracağız, ağlamayacağız." dedi.

Gözyaşı döken şehidin annesi Şerife Küçük ile kız kardeşi Saliha Küçük'ün de ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit Oğuzhan Küçük'ün cenazesi, 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, Vali Fahri Meral, Karaman Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.