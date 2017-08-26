Manisa merkezli terör operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa kent merkezi, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri ile Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, 15 Ağustos tarihinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa merkez, Saruhanlı ile Gölmarmara ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.A, M.Ç, M.E, F.Ç, B.A. ve A.A. gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.