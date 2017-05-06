Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 7 avukat tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 avukattan 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Manisa, İzmir ve Ankara'daki operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir Ç, Hüseyin A, Besim Y, İsa K, Hilmi İ, Bengül B. ve Mehmet B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Hakkında tutuklama kararı verilen avukatlardan birinin, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan bazı şüphelileri "İtirafçı olursan ceza alırsın, olmazsan beraat edersin." diyerek yönlendirdiği belirlendi. Bu avukatın da itirafçı olmak istediği ancak beyanlarında samimi olmadığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Nisan'da yapılan operasyonda, Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı olan 13 kişiden 8'i gözaltına alınmış, diğer 5 şüpheli de daha sonraki günlerde yakalanmıştı. AA