Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, 20 ilde Manisa merkezli operasyon düzenlendi.
Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
Çeşitli illerden yakalanarak gözaltına alınan üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 23 kişi, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, diğer 14 kişinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA