Manisa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama

Manisa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri okullardaki yapılanmasına ilişkin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri okullardaki yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında yakalama kararına istinaden 17 Ağustos'ta Manisa, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.