Manisa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Manisa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri okullardaki yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, yerleştiren, aralarında örgütün yönetici kademesindeki şüpheliler ile askeri okullara yerleşerek atılanların da bulunduğu şüphelilere yönelik Manisa merkezli 6 ilde 30 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi.

Manisa, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik ve Ankara'daki operasyon sonucu 17 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 9 şüphelinin de arandığı kaydedildi.