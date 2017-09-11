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Manavgat'ta otogarda bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi otogarında bilet satışı nedeniyle çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Manavgatta otogarda bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi otogarında bilet satışı nedeniyle çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında yazıhane işleten Erkan C. ile Hasan A. arasında bilet satışı nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. ve Erkan C, sopayla kavga etmeye başladı. Daha sonra ağabeyi Hasan A'nın kavgada yaralandığını gören Ali A. ve çevredeki bazı kişiler de kavgaya karıştı.

Kavgada, Hasan A. sopayla, Ali A. ve Erkan C. de bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Ekiplerin tarafları ayırmasıyla son bulan kavgada, yaralılardan Erkan C. ve Hasan A. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı, Ali A. ise çevredekilerin yardımıyla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralı olan Erkan C, daha sonra Alanya ilçesindeki hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.

Etiketler: Manavgat, Bıçaklı kavga
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