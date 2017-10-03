Manavgat'ta orman yangınları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Örenşehir Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Örenşehir'e yakın Karakaya Mahallesi Bahçederesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, iki noktada çıkan orman yangınlarına 2 helikopter, dozer, 10 arazöz ve 50 işçiyle müdahale edildi.
Yerleşim yerleri ve seraların bulunduğu bölgeye sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.