Mamak 28. Piyade Tugayı iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 64 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan ve Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, tabur komutanı, yarbay, 3 yüzbaşı, tabur dışından gelen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ile asteğmen, astsubay, uzman ve erlerden oluşan 63'ü tutuklu 64 kişi yer aldı. Zanlı bir erin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İddianamede, 15 Temmuz 2016 saat 23.15 sıralarında Mamak'taki Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkıp gece saat 00.30 sıralarında Ulus, Sıhhiye, Kızılay'dan geçerek bir kısmı Akay Kavşağı bir kısmı da Kavaklıdere'den dönerek TBMM yanından Genelkurmay Başkanlığına gelen tankları kullanan personelin eylemlerine yer verildi.

Zanlıların, "anayasayı ihlale teşebbüs etme", "suçu i·şlemeyi kolaylaştırmak i·çin öldürme", "suçu i·şlemeyi kolaylaştırmak i·çin öldürmeye teşebbüs etme", "korku yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Mamak 28. Mekanize Barış Gücü Tugayına bağlı tank taburundan "askeri darbeyi başarmak üzere" Genelkurmay Başkanlığı Karargahına 15 tank sevk edildiği kaydedilen iddianamede, bu tankların bir kısmının konvoy halinde gittiği, bir kısmının Kızılay'dan itibaren değişik sokak ve caddelerde kaybolduğu anlatıldı.

Tan içindeki personelin, tanklara engel olmaya çalışan sivillere ateş ederek öldürme ve yaralama fiillerini işlediği bildirilen iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı önündeki altgeçitte sürücüsünün namlusuna hasar görmüş polis aracını takıp insanların üzerine sürdüğü tankın plakası ve içindekilerin kesin olarak tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, mal ve araçları zarar gördüğünden Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvet Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi "mağdur" olarak yer aldı.

Darbe girişimini önlemeye çalışan, bu sırada tankların üzerlerine sürülmesi veya ateş edilmesi sonucu öldürülmeye teşebbüs edilen 72 kişi ile olay gecesi araçları zarar gören 24 vatandaş iddianamede müşteki olarak sıralandı.AA