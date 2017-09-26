Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada, 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu, eski yüzbaşı Fatih Anaz dışındaki sanık savunmalarının alındığını belirterek, ilk savunma için avukatlara söz vereceğini söyledi.

Tensip tutanağına göre avukatların yarına kadar savunmalarını tamamlamaları halinde, perşembe günü davanın ilk ara kararı açıklanacak.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda sanıkların önemli bir kısmı, Genelkurmay Başkanlığı karargahına terör saldırısı olduğu gerekçesiyle sanık eski tank tabur komutanı yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın emriyle kışladan ayrıldıklarını ifade etti.

Darbecilere karşı direnen vatandaşların ördüğü barikatları, tanklarla "eze eze geçilmesi" talimatını aldıklarını belirten sanıklar, başka birlikten gelen ve daha önce görmedikleri kimi subayların halka doğrudan ateş ettiklerini kaydetti.

Sanık Yarbay Büyükyazıcı da ifadesinde, 15 Temmuz akşamı tugay harekat merkezinden aranarak, Genelkurmay Başkanlığına düzenlenen terör saldırısına müdahale etmesi için kendisine emir verildiğini, olayın ciddiyetinden dolayı bu emri, tugay komutanına teyit ettirme gereği duymadığını savundu.

Emir doğrultusunda mühimmat dolu 15 tankla Genelkurmay Başkanlığına gittiğini ifade eden Büyükyazıcı, bu süreçte can ve mala verilen zarardan sorumlu tutulamayacağını belirterek, tankların polis araçlarını ezerek geçmesi için talimat verdiğini kabul etti.

İddianamede, sanıkların, "anayasayı ihlale teşebbüs etme", "suçu i·şlemeyi kolaylaştırmak i·çin öldürme", "suçu i·şlemeyi kolaylaştırmak i·çin öldürmeye teşebbüs etme", "korku yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mamak 28. Mekanize Tugayına bağlı tank taburundan "askeri darbeyi başarmak üzere" Genelkurmay Başkanlığı Karargahına 15 tank sevk edildiği kaydedilen iddianamede, bu tankların bir kısmının konvoy halinde gittiği, bir kısmının ise Kızılay'dan itibaren değişik sokak ve caddelerde kaybolduğu anlatılıyor.

Tanktakilerin, kendilerine engel olmaya çalışan sivillere ateş ederek öldürme ve yaralama fiillerini işlediği belirtilen iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı önündeki alt geçitte sürücüsünün, namlusuna hasar görmüş polis aracını takıp insanların üzerine sürdüğü tankın plakası ve içindekilerin kesin olarak tespit edildiği bildiriliyor.

İddianamede, mal ve araçları zarar gördüğünden Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi "mağdur" olarak yer alırken, tankların üzerilerine sürülmesi veya ateş edilmesi sonucu öldürülmeye teşebbüs edilen 72 kişi ile olay gecesi araçları zarar gören 24 vatandaş müşteki olarak sıralanıyor.