Maltepe'de 5 katlı binada yangın çıktı

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Duman alevlerin arasından çıktılar

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı.

Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklarını kucaklayan bina sakinleri alev ve dumanlar arasında kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

Büyük korku ve panik yaşandı

Can pazarının yaşandığı yangında bazı bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bina sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binada mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale gelen yangınla ilgili inceleme sürüyor. Bu arada binadan çıkan bazı çocukların oyuncaklarının kucaklarında olduğu görüldü.

Kaynak: AA