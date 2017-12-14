Malta'nın Ankara Büyükelçiliği açıldı

Malta’nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela’nın katıldığı törenle açıldı.
Çavuşoğlu ile Abela, büyükelçilik binası önünde kurdele keserek Malta'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yaptı.
Törene Malta'nın Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo da katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "İkili ilişkilerimizin geleceği için attığımız bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullanarak açılışı kutladı.
AA