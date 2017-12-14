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Buradasınız : » » Maliye Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Maliye Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli 1'i aktif çalışan, 78'i ihraç edilmiş toplam 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Maliye Bakanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 78'i KHK ile ihraç edilen eski Maliye Bakanlığı personeli, biri aktif çalışan 79 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 26 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamına yakınının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, görev yaptıkları dönemde Maliye Bakanlığına ait bilgileri örgüte aktardıkları, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve bazılarının örgüt tarafından evlendirildikleri belirlendi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, PDY, khk, maliye bakanlığı, FETÖ operasyonu
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