Malazgirt şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda 13 Kırgız kıl çadırı kuruldu.

Meydanda ok atma alanı, çocukların ve yetişkinlerin ata binmesi için alanlar oluşturuldu.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarında, Malazgirt 1071 Zafer Anıtı bayraklarla süslendi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Zaferi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlayacaklarını söyledi.

Etkinlik alanındaki hazırlıkların son aşamaya geldiğini anlatan Kırlı, şunları dile getirdi:

"Etkinlik alanımızda Türkiye'deki en büyük kurulan kıl çadırı mevcut. Yine etrafında hilal şeklinde 8 çadırımız var. Büyük çadır ve odaları ile 13 kıl çadırımız mevcut. Bu çadırlarımızda yöresel yemeklerimizi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Vatandaşlarımızın ok atabileceği alanlar var. Uzun mesafe atışlar yapılacak. Bu deneyimi yaşamak adına etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için at binme alanlarımız olacak. Atlı okçuluk yarışmaları düzenlenecek."

"Tarihte ilk defa böyle bir etkinlik alanı oluşturuldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında Malazgirt'in öneminden bahsettiğini aktaran Kırlı, "Yüksek bir katılım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız bütün vatandaşlarımızı Malazgirt'e davet ediyor. Vatandaşlarımızı bu kutlu ve zaferin kazanıldığı topraklara bekliyoruz. Tarihte ilk defa böyle bir etkinlik alanı oluşturuldu. Etkinlik alanının kurulmasında yaklaşık 250 personel çalıştı." dedi.

"Cumhurbaşkanımızı 150 bin kişiyle karşılayacağız"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da etkinlikten dolayı Malazgirt halkında büyük bir sevinç ve mutluluğun olduğunu söyledi.

Kılıç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin her yıl Çanakkale Zaferi gibi kutlanacağını söyledi. Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum. Size evlerimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Herkesi bekliyoruz. Kimse dışarıda kalma sorunuyla karşılaşmaz çünkü bizler buradayız, bizler evimizin kapısını sonuna kadar açmışız. Evlerimiz, otellerimiz ve pansiyonlarımız var." ifadesini kullandı.

Kılıç, Erdoğan'ın Malazgirt'te vereceği müjdeleri dört gözle beklediklerini ifade ederek, "Malazgirt halkı kucağını ve yüreğini açmış Cumhurbaşkanımızı bekliyor. 150 bin kişilik bir alan hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızı 150 bin kişiyle karşılayacağız. İnşallah bütün Türkiye Malazgirt'te olacak. Anadolu'nun kapısında bütün Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Malazgirt'in birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ve misafirperverliğinin nasıl olduğunu görecekler. Bu etkinlik Malazgirt'e ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.