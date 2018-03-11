Malatyalı itfaiyecilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hazırladığı koreografide, itfaiyeci kasklarından ay yıldız figürü ve yanıcı bir maddeden de Afrin yazısı oluşturdu.

İtfaiye personeli ateşle Afrin yazarak, bölgede terör ateşini söndürme çabasındaki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Koreorafiyi sosyal medyada paylaşan ekipler, koreografinin altına, "Afrin'deki terör ateşini söndüren Kahraman Mehmetçiğe, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan selam olsun" yazdı.

Kaynak: AA