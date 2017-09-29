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Malatya'daki uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Malatya ve İstanbul'da uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

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Malatyadaki uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte ve İstanbul'da 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen Malatya'da 15, İstanbul'da ise 4 olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, malatya
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