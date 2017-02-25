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Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması

Gözaltına alınan avukat tutuklandı, aranan bir emekli emniyet müdürü de Doğanşehir ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

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Malatyadaki FETÖ/PDY soruşturması

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

FETÖ/PDY ile iltisaklı veya irtibatlı oldukları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan avukat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Adana Polis Okulu'ndan emekli 2. sınıf emniyet müdürü F.M.L. de Doğanşehir İlçesi Sürgü Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan yol kontrol çalışmaları sırasında yakalandı.

Kentte, dün meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon kapsamında aranan bir öğretmen de yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında gözaltı sayısı böylece 13'e yükseldi.

Etiketler: malatya, fetö, PDY, gözaltı, tutuklama
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