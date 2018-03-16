Malatya'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan eski Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü çalışanı Mehmet Fetih Pehlivan ile avukatı katıldı.
Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Pehlivan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.
Kaynak: AA