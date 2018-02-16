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Malatya'daki FETÖ davasında karar

Malatya'daki FETÖ davasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

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Malatyadaki FETÖ davasında karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık üniversite öğrencisi Şeyma Nur Bakır ile avukatı katıldı.

Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Bakır, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, FETÖ davası, fetö, bylock
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