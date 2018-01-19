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Malatya'daki FETÖ davasında karar

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

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Malatyadaki FETÖ davasında karar

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram Ö. ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Bayram Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcı, mütalaasında kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Bayram Ö., uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne aldığı sanığın, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, mahkeme, FETÖ davası, fetö, dava
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