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Buradasınız : » » Malatya'daki davanın mahkeme başkanı ve savcısı değişti

Malatya'daki davanın mahkeme başkanı ve savcısı değişti

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağıyla ilgili davanın 13'üncü duruşmasında mahkeme başkanı ve duruşma savcısı değişti.

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Malatyadaki davanın mahkeme başkanı ve savcısı değişti

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağıyla ilgili davanın 13'üncü duruşmasında mahkeme başkanı ve duruşma savcısı değişti.

16 Nisan'daki halk oylamasında Kale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yapacak olan mahkeme heyeti başkanı Vedat Koç'un yerine üyelerden Turan Kılıç getirildi.

Duruşma savcısı İsmail Gökhan Orman ise FETÖ'den ihraç edilen bir hakim için düzenlenen yemeğe katıldığı gerekçesiyle idari tedbirle davadan alındı.

İsmail Gökhan Orman’ın yerine Cumhuriyet savcısı Muhittin Atlı görevlendirildi.

Malatya adliyesinde FETÖ'den ihraç edilen bir hakim için veda yemeği düzenlenmesi ve söz konusu hakime plaket takdim edilmesiyle ilgili soruşturmada da, HSYK'nın görevlendirdiği iki müfettiş tarafından işlem başlatıldı.  

Etiketler: malatya, fetö, dava, darbe, hakim, savcı
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