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Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davada 27 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Malatyadaki darbe girişimi davasında ara karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davada 27 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutan Vekili olan emekli Albay Şahin Kaplan, Hava Trafik Subayı Teğmen Hasan Çağrı Özağar ve cezaevinde görevli 3 jandarma personeli tanık olarak dinlendi.

Daha sonra mahkeme başkanı İzzettin Duman, Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu. Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi.

Mahkeme heyeti, dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın merkez valisi olması nedeniyle tanık olarak dinlenmesi için Ankara'ya talimat yazılmasına karar verdi.

Dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmal Metin Temel'in de tanık olarak dinlenmesinde karar kılındı.

Mahkeme başkanı Duman, 27 tutuklu sanığın hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, 15 temmuz, darbe girişimi, adem huduti
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