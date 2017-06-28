Malatya'daki darbe girişimi davasında 4. duruşma

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili duruşmaya gelmedi.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken duruşmada bugün tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmada mahkeme heyetinin başkanlığını Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç yapıyor.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

7 Mart'tan bu yana 72 sanık savunma yaptı

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklar ile tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti 2. Ordu Komutanı ve darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.