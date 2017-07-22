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Buradasınız : » » Malatya'da zehir tacirlerine operasyon

Malatya'da zehir tacirlerine operasyon

Malatya'da, 176 kilogram kubar esrar ve 114 bin 213 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Malatyada zehir tacirlerine operasyon

Alınan bilgiye göre, Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, Yazıhan ilçesine bağlı Sürü Mahallesinde Ş.Ş'ye ait çiftliğe operasyon düzenlendi.

Çiftlikte yapılan aramada, 176 kilogram kubar esrar ile 114 bin 213 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla çiftlik sahibi Ş.Ş. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Ş.Ş, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Çiftlikte ekili 114 bin 213 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Etiketler: malatya, Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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