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Malatya'da yıkım yapan iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir binanın yıkım çalışması sırasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

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Malatyada yıkım yapan iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Yunus Emre Caddesi'nde 6 katlı binanın yıkımında çalışan operatör Yakup Aladağ'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Aladağ'ın iş makinesinin altında kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkıntıların üzerindeki iş makinesinin bulunduğu alana çıkarak, operatörü kurtarmaya çalıştı. Sonuç alınamayınca olay yerine vinç çağrıldı. Getirilen vincin küçük olması nedeniyle, daha büyüğü istendi.

Vincin de yardımıyla ekipler, operatör Aladağ'ı sıkıştığı kabin bölümünden çıkardı.

Yaralı Aladağ, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Etiketler: malatya, battalgazi
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