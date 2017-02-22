  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Malatya'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 zanlıdan 8'i tutuklandı.

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Malatyada uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçu şüphesiyle 14-20 Şubat tarihleri arasında ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

27 kişiye işlem yapılırken, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 2 kilo 683 gram esrar, 4 cep telefonu, 4 sim kartı, 1 hafıza kartı, 2 av tüfeği ve 2 bin 455 lira ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan şüphelilerden 14'ü cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda polis merkezi amirliğinden serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: malatya, uyuşturucu, tutuklama
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