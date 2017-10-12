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Malatya'da uyuşturucu operasyonları

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatyada uyuşturucu operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 140 gram toz esrar, 3 gram kubar esrar, 3 gram plaka esrar ve kurusukı tabanca ele geçirildi.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli, uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 3 gram toz esrar ve 2 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı, uyuşturucu satın almak isteyen 3 kişiye de adli işlem yapıldı.

Etiketler: malatya, uyuşturucu operasyonları
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