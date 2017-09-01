Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, 5 bin kişilik camiyi doldurdu.

Namazın ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla ziyaret edildi.

Cemaatin birbiriyle bayramlaşmasının ardından külliye yerleşkesindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi. Daha sonra vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 18. yüzyılda Somuncu Baba Camisi'ne hediye edilen ve arşiv vesikalarıyla doğruluğu beyan edilen Sakal-ı Şerif, bayramlar ve önemli günlerde vatandaşların ziyaretine açılıyor.