Malatya'da PKK operasyonu: 3 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da, 10 Ocak'ta PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.