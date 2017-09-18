Malatya'da 'pembe trambüs' hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediyesince kadınlar için hazırlanan 2 "pembe trambüs" hizmet vermeye başladı.

İnönü Üniversitesinde öğrenim gören bir grup kız öğrencinin yalnızca kadınların kullanması için talep ettiği pembe trambüsler kentte hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın talimatıyla kadınlara özel hazırlanan ve çevresi papatyalarla süslenen pembe renkli trambüslerin şoförlüğünü de kadınlar yapıyor.

Okulların açılmasıyla hizmet vermeye başlayan pembe trambüslerde ilginç durumlar da yaşandı.

Trambüse binen bazı erkek yolcular, kadın sürücünün "Bu trambüs sadece bayanlara özel" uyarısı üzerine araçtan inmek zorunda kaldı.

Emekli İbrahim Dolambay, uygulamayı yerinde bularak, "Türkiye'de olması lazım. Öğrenciler tertemiz üniversiteye gidiyor. Zaten 5-10 dakikada bir üniversiteye trambüsler var, sıkıntı yok." dedi.

Öğrenci Hande Akyol ise uygulamayı doğru bulmadığını belirterek, "Bence cinsel ayrımcılık olarak da görülüyor. Uygulamayı doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Öğrenci Bilge Kurt da trambüslerin karma olması gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu şekilde empoze edilirse ileriki zamanlarda diğer uygulamalarda da kadın erkek ayrımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Esnaf Yaşar Güven de kadınlara trambüs uygulamasının güzel olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'den (MOTAŞ) yapılan açıklamada da Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) - İnönü Üniversitesi hattında çalışan trambüslere ek olarak kadınlara özel pembe trambüslerin de seferlere katıldığı belirtildi.

Pembe trambüslerin her gün 07.00-17.00 saatler arasında 8 sefer yapacağı kaydedildi.