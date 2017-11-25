Malatya'da 'özel zabıtalar' denetimde

Zabıta kıyafetini giyip, ellerine telsizi aldılar. Ardından denetime çıktılar. Down Sendromlu 17 çocuğa bir günlüğüne zabıtalık görevi verildi. Özel zabıta ekibi, esnafı denetledi. Hatalı park yapan sürücüleri uyardı.

Malatya'daki etkinliğin amacı engellilere karşı farkındalığı artırmaktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Bugün inşallah zabıta görevi yapacak, bizim arkadaşlarımız ile birlikte. Çocuklarımızı gerçekten heyecanlı görmek, bizi son derece derece mutlu etti." dedi.

Kaynak: TRT Haber