  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Malatya'da 'özel zabıtalar' denetimde

Malatya'da 'özel zabıtalar' denetimde

Malatya'da belediye zabıtaları denetimlerine kalabalık bir kadro ile çıktı. Çünkü Down Sendromlu 17 çocuğa bir günlüğüne zabıtalık görevi verildi.

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Zabıta kıyafetini giyip, ellerine telsizi aldılar. Ardından denetime çıktılar. Down Sendromlu 17 çocuğa bir günlüğüne zabıtalık görevi verildi. Özel zabıta ekibi, esnafı denetledi. Hatalı park yapan sürücüleri uyardı.

Malatya'daki etkinliğin amacı engellilere karşı farkındalığı artırmaktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Bugün inşallah zabıta görevi yapacak, bizim arkadaşlarımız ile birlikte. Çocuklarımızı gerçekten heyecanlı görmek, bizi son derece derece mutlu etti." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zabıta, malatya, down sendromu
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