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Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında çeşitli mesleklerden 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

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Malatyada FETÖ/PDY soruşturması

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın'da özel bir okulda görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen bir öğretmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Zanlı, verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul, Karabük, ve Nevşehir'de terör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturmada ise daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanı, bilgisayar mühendisi ve bir öğrenci gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Malatya'nın merkez ilçesi Yeşilyurt'ta İlçe Seçim Kurulu'nda görevli bir katip de gözaltına alındı. AA

Etiketler: malatya, FETÖ/PDY
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