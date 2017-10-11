Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "kamu hastaneleri ve halk sağlığı müdürlüğü" yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 13 eski sağlık personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda daha önce meslekten ihraç edilen doktor, hemşire, ebe, eczacı gibi meslek gruplarından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.