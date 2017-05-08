Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari kadın Malatya'da gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Denizli 2. Ağır Ceza mahkemesince hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılan firari kadın öğrenci, Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA