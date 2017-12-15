  • 15 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.862
    EURO 4.556
  • BIST 109598.78
    ALTIN 156.17
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Malatya'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Malatya'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Malatya'da 55 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün güncel yapılanması içinde olan 45 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malatyada FETÖnün gaybubet evlerine operasyon

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde, "gaybubet evlerine" yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen 55 adrese, 220 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i hakkında yakalama kararı olduğu, 24'ünün ise örgütün güncel yapılanmasında aktif yer aldığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, evlerde yapılan aramalarda 18 bin 210 lira, 600 ABD doları,12 çeyrek altın, 2 yarım altın, 11 sahte kimlik, 4 pasaport ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: malatya, gözaltı, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER