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Buradasınız : » » Malatya'da FETÖ'nün 6 sözde imamı tutuklandı

Malatya'da FETÖ'nün 6 sözde imamı tutuklandı

Aralarında sözde "adliye ve sohbet imamlarının"nın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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Malatyada FETÖnün 6 sözde imamı tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında terör örgütünün sözde "adliye ve sohbet imamları"nın da bulunduğu 6 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: malatya, fetö, imam
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