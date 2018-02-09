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Buradasınız : » » Malatya'da FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı

Malatya'da FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı

Malatya’da FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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Malatyada FETÖden gözaltına alınan 16 kişiden 7si tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 31 Ocak 2018 günü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Malatya Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 4 kadın ise küçük çocuklarının olması nedeniyle adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelilerden 7’sinin ise tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan sanıklar sağlık işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: PDY, malatya, fetö
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