Malatya'da FETÖ soruşturması: 9 tutuklama

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle irtibatlı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında eczacı, muhasebeci ve örgüt evlerinden sorumlu öğrencilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2 şüpheli kadın da küçük çocukları olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA