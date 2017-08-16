Malatya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "müftülük yapılanmasına" yönelik soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde bulunan personelin de yer aldığı 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA